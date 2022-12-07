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19:48, 7 декабря 2022Силовые структуры

Назначена дата оглашения приговора бывшему сенатору Арашукову и его отцу

Мосгорсуд 27 декабря огласит приговор экс-сенатору Арашукову и его отцу по делу об ОПГ
Рауль Арашуков и Рауф Арашуков

Рауль Арашуков и Рауф Арашуков. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Мосгорсуд назначил на 27 декабря оглашение приговора бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, занимавшему пост советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», которых присяжные признали виновными в создании преступного сообщества, убийствах и хищениях. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Выступая перед судом с последним словом, Арашуков-младший просил о справедливости. Он указал, что в деле нет «никаких доказательств». Его отец заявил, что не совершал преступлений, которые им вменяются.

5 декабря прокурор, поддерживающий государственное обвинение, запросил пожизненное лишение свободы Арашуковым. Также он предложил оштрафовать на один миллион рублей каждого и запретить им занимать должности в органах госвласти.

23 сентября коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт экс-сенатору и его отцу, а также 11 фигурантам дела. Они признаны виновными в организации преступного сообщества, которым руководил Арашуков-старший, и двух убийствах: представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Рауф Арашуков и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, они создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.

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Любовь Ширижик
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