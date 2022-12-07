Сборные Сербии и Хорватии наказали за политические высказывания на ЧМ-2022

Футбольные союзы Сербии и Хорватии наказали за политические высказывания на ЧМ-2022

Международная федерация футбола наказала Футбольный союз Сербии (FSS) и Хорватский футбольный союз (HNS) за политические высказывания на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает AP.

Сербы оштрафованы на 20 тысяч евро за демонстрацию в раздевалке сборной флага, на котором Косово изображено в составе страны. Санкции были наложены на FSS после подачи жалобы в ФИФА косовской стороной.

Хорваты заплатят 50 тысяч евро за баннер, вывешенный болельщиками на игре с Канадой. На полотно нанесли надпись «Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борян». Послание было адресовано этническому сербу и вратарю канадцев Милану Боряну, семья которого в 1995 году бежала из Книна, бывшей столицы самопровозглашенной республики Сербская Краина, во время вооруженного конфликта в Хорватии.

Сербия на ЧМ в Катаре заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф. Хорватия 9 декабря в 1/4 финала сыграет с Бразилией.