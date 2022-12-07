Продажи смартфонов упали

TrendForce: глобальные поставки смартфонов снизились на 11 процентов в годовом исчислении

Глобальные поставки смартфонов рухнули. Об этом сообщается в актуальном отчете TrendForce.

Аналитики отметили, что по итогам третьего квартала мировые поставки смартфонов достигли 289 миллионов единиц. В квартальном и годовом исчислении продажи устройств упали на 0,9 и 11 процентов соответственно. Специалисты агентства связали это с более осторожным поведением производителей смартфонов на рынке, обусловленным снижением спроса.

За указанный период Samsung — лидер на глобальном рынке — отгрузила 64,2 миллиона единиц гаджетов. Корейская корпорация получила долю в 22,2 процента. На второй позиции разместилась Apple, которая закончила квартал с долей в 17,6 процента. В топ-3 оказалась Xiaomi, которая получила долю в 13,1 процента.

По оценкам TrendForce, мировое производство смартфонов составит около 316 миллионов единиц в четвертом квартале 2022 года. Специалисты обратили внимание, что во время праздничных распродаж производители устройств не особенно эффективно стимулировали продажи смартфонов за счет снижения цен.

В конце ноября авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко предсказал обрушение продаж смартфонов Apple. На это повлияют протесты рабочих на заводах Foxconn — главного партнера Apple — в Китае.