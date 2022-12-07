Популярная курортная страна Азии сняла все ограничения на въезд для россиян

Министерство здравоохранения Шри-Ланки отменило COVID-ограничения на въезд для туристов

С 7 декабря Шри-Ланка сняла все COVID-ограничения на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает издание Sri Lanka Mirror со ссылкой на распоряжение Министерства здравоохранения страны.

Как уточняется в заявлении, подписанном генеральным директором службы здравоохранения, прибывающим в популярную курортную страну Азии путешественникам больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации при пересечении границы.

Кроме того, с туристов сняли обязательство предоставлять ПЦР или антиген-тест на коронавирус. Однако если после въезда в республику иностранец получит положительный результат теста на COVID-19, он должен пройти семидневный карантин за свой счет.

Ранее в декабре, согласно исследованию сервиса Ostrovok.ru, Шри-Ланка попала в топ-три самых популярных направлений для зимовки у россиян. Помимо Шри-Ланки в рейтинге также оказались Индия и Таиланд. Участники рынка зафиксировали двукратный спрос на длительные поездки на Шри-Ланку и в Индию, а на Таиланд приходится 12 процентов бронирований продолжительностью более трех недель.