В Испании 155 человек пострадали при столкновении поездов
Под Барселоной 155 человек пострадали в результате столкновения двух поездов
Произошло столкновение двух поездов в пригороде Барселоны на станции Монкада. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
Уточняется, что правоохранители Каталонии выясняют причины столкновения, которое произошло в 7:50 (9:50 мск). По данным Гражданской гвардии Испании, на которые ссылается газета, в результате аварии 155 человек получили легкие ранения, трое пассажиров были госпитализированы.
«Мы ждали поезд и услышали грохот. Cтоявший на станции поезд проехал два метра и остановился. Многие люди упали от удара, потому что поезд был переполнен», — сообщил очевидец событий каталонскому изданию SER Catalunya.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении двух поездов в Хорватии.