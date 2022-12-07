В Испании 155 человек пострадали при столкновении поездов

Под Барселоной 155 человек пострадали в результате столкновения двух поездов

Произошло столкновение двух поездов в пригороде Барселоны на станции Монкада. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Уточняется, что правоохранители Каталонии выясняют причины столкновения, которое произошло в 7:50 (9:50 мск). По данным Гражданской гвардии Испании, на которые ссылается газета, в результате аварии 155 человек получили легкие ранения, трое пассажиров были госпитализированы.

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«Мы ждали поезд и услышали грохот. Cтоявший на станции поезд проехал два метра и остановился. Многие люди упали от удара, потому что поезд был переполнен», — сообщил очевидец событий каталонскому изданию SER Catalunya.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении двух поездов в Хорватии.