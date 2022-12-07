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06:30, 7 декабря 2022Мир

Адвокат разъяснил принцип работы международного трибунала

Адвокат Карабанов заявил, что международный трибунал может выносить любые приговоры

Фото: Mike Segar / Reuters

Решение о создании международного трибунала принимает специальная комиссия ООН, она же решает, какую из сторон необходимо судить. Международный трибунал может выносить любые приговоры, кроме смертной казни, в том числе, в виде тюремного заключения и материальных компенсаций. Об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

«В нашей современной истории не так много дел, которые были вынесены на международный трибунал, — сказал Карабанов. — Создается специальная комиссия при ООН, она определяет, какую сторону необходимо судить, и начинается процесс. Именно эта комиссия принимает все принципиально важные юридические решения».

Приговоры, как отметил правозащитник, могут выноситься совершенно различные, только с одной оговоркой о том, что после Второй мировой была принята конвенция о запрете смертной казни. В итоге обвиняемую сторону могут приговорить к лишению свободы, финансовой компенсации. Обвиняемой стороной может стать и целая страна, к примеру, только недавно, по решению СБ ООН, Ирак завершил выплату 50 миллиардов долларов компенсации Кувейту.

«Как правило, форма и исполнение решения международного трибунала тщательно прописывается. Если это физическое лицо, приговоренное к лишению свободы, то можно взять за аналогию российское законодательство: там указано, что человек отбывает наказание на территории страны, на которой было совершено преступление», — рассказал адвокат.

Международный трибунал в отношении России невозможен. У страны есть своя правда, она имеет подтверждение даже у других участников коалиции, дискуссионным является вопрос о том, кто виноват в текущем конфликте. Так что заявления о трибунале над Россией — это просто популизм, который не стоит рассматривать всерьез

Александр Карабановадвокат

Ранее стало известно, что создание международного трибунала по Украине почти подошло к концу. О степени готовности проекта рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит сайт Госдепа.

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Наталия Белова
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