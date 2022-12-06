Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:18, 6 декабря 2022Мир

В США рассказали о степени готовности трибунала по Украине

Госсекретарь США Блинкен заявил, что проект международного трибунала по Украине «на столе»

Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Создание международного трибунала по Украине почти подошло к концу. О степени готовности проекта рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит сайт Госдепа.

«Я не хочу заранее говорить, но важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности за эти вещи, но мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации. Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Все это на столе», — заявил он.

Ранее стало известно о планах Европейского союза (ЕС) помочь Киеву собрать доказательства военных преступлений. Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что такая поддержка уже оказывалась со стороны Консультативной группы по расследованию злодеяний (ACA), созданной Евросоюзом, США и Великобританией.

До этого Еврокомиссия (ЕК) выступила с предложением учредить международный специальный суд по Украине под эгидой ООН. «Вместе мы найдем легальные способы сделать это», — сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Попытку удара ВСУ по российским военным аэродромам назвали «опасным витком»
Стало известно о подготовке торговой сделки между ОАЭ и Украиной
Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Пластический хирург объяснил причины отказа от проведения некоторых операций
В США рассказали о степени готовности трибунала по Украине
Модель рассказала о трудностях жизни со слишком красивой внешностью
12 человек обвинили в подрывной деятельности и сотрудничестве с Западом в Иране
Появились новые кадры пожара на российском аэродроме после атаки дрона ВСУ
Девушка захотела покрасить корни волос в салоне красоты и облысела
Поляков разозлило заявление премьера о помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.