В США рассказали о степени готовности трибунала по Украине

Госсекретарь США Блинкен заявил, что проект международного трибунала по Украине «на столе»

Создание международного трибунала по Украине почти подошло к концу. О степени готовности проекта рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит сайт Госдепа.

«Я не хочу заранее говорить, но важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности за эти вещи, но мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации. Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Все это на столе», — заявил он.

Ранее стало известно о планах Европейского союза (ЕС) помочь Киеву собрать доказательства военных преступлений. Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что такая поддержка уже оказывалась со стороны Консультативной группы по расследованию злодеяний (ACA), созданной Евросоюзом, США и Великобританией.

До этого Еврокомиссия (ЕК) выступила с предложением учредить международный специальный суд по Украине под эгидой ООН. «Вместе мы найдем легальные способы сделать это», — сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.