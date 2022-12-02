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14:53, 2 декабря 2022Мир

ЕС поможет генпрокурору Украины собирать доказательства военных преступлений

Боррель: ЕС поможет генпрокурору Украины собирать доказательства военных преступлений

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Евросоюз обучит украинских следователей и поможет Офису генерального прокурора Украины в сборе доказательств военных преступлений, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его речь опубликована на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Боррель рассказал, что такая работа уже осуществляется по линии дипломатического представительства и Консультативной миссии ЕС в Киеве, Евроюста и Консультативной группы по расследованию злодеяний (ACA), учрежденной Евросоюзом, США и Великобританией.

Глава евродипломатии также коснулся идеи по созданию международного трибунала, которую ранее озвучила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По его словам, ЕС будет вести работу в этом направлении совместно с Украиной и другими международными партнерами, поскольку для создания трибунала потребуется широкая поддержка со стороны Секретариата ООН и стран-участниц всемирной организации. «Председатель комиссии фон дер Ляйен и я представили соответствующие предложения государствам-членам ЕС», — сообщил Боррель.

30 ноября Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран создать трибунал по Украине нелегитимны и будут осуждаться Россией.

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Виктория Кондратьева
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