Президент России Путин назвал нелишним возмещение ущерба, нанесенного Украиной Донбассу

Президент России Владимир Путин назвал нелишним возмещение ущерба, нанесенного Украиной Донбассу и другим новым территориям РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Действия этого режима должны получить свою оценку. То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, жителям Донбасса, всем этим территориям, сегодня — новым территориям России. Это тоже лишним тоже точно совершенно не будет», — сказал российский лидер.

В ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путину напомнили, что с 2014 года тысячи жителей Донбасса преследуются Киевом по тяжким обвинениям, таким как госизмена, шпионаж, финансирование терроризма.

По мнению президента, этому необходимо положить конец. «Такое поручение, конечно, будет Генеральной прокуратуре России дано», — заверил Путин.

Ранее Путин заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые препятствуют поступлению воды в Донецк, являются геноцидом. По словам главы государства, объекты водоснабжения контролируются украинскими военными, которые препятствуют поступлению воды в многомилионный город.