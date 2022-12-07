Путин назвал геноцидом препятствие ВСУ поступлению воды в Донецк

Путин назвал геноцидом действия ВСУ, которые препятствуют поступлению воды в Донецк

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые препятствуют поступлению воды в Донецк, являются геноцидом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

На проблему с водой в Донецке обратила внимание президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. По словам главы государства, объекты водоснабжения контролируются украинскими военными, которые препятствуют поступлению воды в многомилионный город. «Это продолжение геноцида просто. Никто не обращает на это внимание», — сказал он.