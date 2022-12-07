Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:52, 7 декабря 2022Россия

Путин назвал геноцидом препятствие ВСУ поступлению воды в Донецк

Путин назвал геноцидом действия ВСУ, которые препятствуют поступлению воды в Донецк

Фото: РИА Новости

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые препятствуют поступлению воды в Донецк, являются геноцидом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

На проблему с водой в Донецке обратила внимание президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. По словам главы государства, объекты водоснабжения контролируются украинскими военными, которые препятствуют поступлению воды в многомилионный город. «Это продолжение геноцида просто. Никто не обращает на это внимание», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Россияне резко заинтересовались жильем в США
Путин назвал геноцидом препятствие ВСУ поступлению воды в Донецк
Путин высказался об идее возвращения смертной казни
Сестра Роналду призвала брата уйти из сборной Португалии
Путин рассказал о погибшей в ДТП в Донбассе враче
Сотрудники ФСБ задержали россиянина при попытке уехать воевать против России
Пользователей Windows 7 отключат от браузера Chrome
Умер актер фильмов «Пан Володыевский» и «Пепел» Ян Новицкий
Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.