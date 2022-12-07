ЕС вступился за Литву из-за китайских торговых санкций

Bloomberg: ЕС инициировал спор с Китаем в ВТО из-за ущемления прав европейского бизнеса

Власти Евросоюза решили вступиться за Литву перед Китаем, который ввел экспортные санкции против литовских товаров, и инициировали разбирательство для разрешения спора на уровне Всемирной торговой организации (ВТО), пишет Bloomberg.

В ЕС данные меры посчитали ущемлением прав европейских компаний. Их следствием стало падение экспорта из Литвы в КНР с января по октябрь на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пострадали также компании из Швеции и Германии. Как указывает агентство, ВТО создаст комиссию для урегулирования спора между ЕС и Китаем в начале 2023 года. Ожидается, что принятие решения займет до полутора лет.

В декабре прошлого года Китай ввел жесткую систему контроля за товарами с литовскими компонентами, которые поступают в страну. В частности, власти КНР стали часто отказывать такой продукции в таможенном оформлении и установили дополнительные требования к некоторым товарам, включая говядину и алкоголь. Таким образом Пекин отреагировал на ухудшение отношений с Литвой после открытия там дипломатического представительства Тайваня, который Китай считает своей территорией.

«Сначала мы пытались найти взаимовыгодное решение посредством консультаций с Китаем, и мы потратили много времени на эти переговоры, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Но в итоге переговоры не принесли нам удовлетворительных результатов», — заявил вице-президент Еврокомиссии по торговле Валдис Домброскис.

По словам чиновника, дело касается не только Литвы, потому что экспортные ограничения Китая влияют на торговые потоки внутри ЕС. При этом он подчеркнул, что КНР не оформляет многие ограничения на бумаге, хотя фактически они существуют и их влияние на двустороннюю торговлю очень заметно. «Мы знаем, что Китай — сложный партнер, а наши компании сталкиваются с различными проблемами при ведении бизнеса в этом регионе», — добавил он.

Кроме того, Евросоюз подал в ВТО еще один запрос на разбирательство в отношении КНР из-за запрета компаниям, работающим на территории Китая, подавать иски по патентным правам в суды за пределами страны под угрозой больших штрафов. В ЕС уверены, что таким образом Китай лишает европейские компании возможности защищать права на технологии и пытается достичь технологического доминирования за счет более низких цен на свои товары.

Ранее Литва выразила протест Китаю в связи с введением Пекином санкций из-за визита литовского замминистра по транспорту Агне Вайцюкявичюте на Тайвань. Балтийская страна также потребовала отменить односторонние санкции со стороны КНР.

