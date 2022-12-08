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19:05, 8 декабря 2022Ценности

Блогер попытался устроиться в Balenciaga в БДСМ-костюме и разозлил руководство

Блогер Форгард захотел устроиться на работу в Balenciaga в бандаже и разозлил руководство

Фото: Shutterstock

Американский пранкер попытался наняться на работу в люксовый бренд Balenciaga в откровенном костюме после скандала по поводу рекламной кампании модного дома с участием детей и игрушек с БДСМ-атрибутикой. Публикация появилась на YouTube.

Блогер Кайл Форгард пришел в один из бутиков марки в Калифорнии с просьбой устроиться на любую должность в компанию. На размещенных кадрах видно, что в качестве наряда мужчина выбрал кожаные штаны, а вместо футболки надел бандаж, применяющийся в некоторых техниках БДСМ. «У меня есть опыт работы с детьми», — заявил он в видео, держа в руках резюме.

Сотрудника ретейлера разозлила шутка инфлюэнсера, поэтому он нервно попросил его и оператора покинуть здание. «Я знаю, что вы потеряли многих сотрудников, но я готов и хочу работать», — ответил ему Форгард, после чего руководство бутика все же вызвало охрану, которая в конечном счете вывела пранкера на улицу.

В ноябре испанский люксовый бренд Balenciaga разместил фотографии, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. На них были запечатлены дети дошкольного возраста с плюшевыми мишками в руках. Пользователи соцсетей заметили на мишках кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами и металлические цепи. Они обвинили креативного директора Демну Гвасалию в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.

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Майя Пономаренко
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