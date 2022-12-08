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15:02, 8 декабря 2022Культура

Представитель Баскова прокомментировала данные о проблемах со здоровьем артиста

Представитель Николая Баскова рассказала, что артист с трудом ходит из-за операции на ноге

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Представитель российского эстрадного певца Николая Баскова опровергла данные о том, что у него появились проблемы со здоровьем. Ее комментарий передает Telegram-канал Shot.

Собеседница канала уточнила, что артисту сделали операцию на ноге в связи с повреждением связок, поэтому в настоящее время он с трудом ходит и стоит на месте во время выступлений.

Ранее сообщалось о том, что у Баскова появились проблемы со здоровьем. Корреспондент MK.RU рассказал, что во время съемок новогоднего шоу артист испытывал трудности с передвижением. Отмечалось, что Баскова вели под руки, он хромал на одну ногу. Для того чтобы подняться на сцену, ему понадобилась помощь. Во время выступления он почти не двигался.

Летом Басков пожаловался на многочисленные угрозы из-за поддержки спецоперации на Украине. Он на протяжении месяца подвергался атакам от разных пользователей, что в результате заставило его сдать телефон «в определенные органы». Певец добавил, что при этом многие благодарят его за позицию.

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Дениза Мацаева
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