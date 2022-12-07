У Николая Баскова появились проблемы со здоровьем

«МК»: певец Николай Басков с трудом передвигался во время съемок новогоднего шоу

У российского эстрадного певца Николая Баскова появились проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Mk.RU со ссылкой на собственного корреспондента.

Он утверждает, что во время съемок новогоднего шоу артист с трудом передвигался. Баскова вели под руки, он хромал на одну ногу. По словам корреспондента, внешне исполнитель «заметно сдал». Для того чтобы подняться на сцену, ему понадобилась посторонняя помощь. Во время выступления он почти не двигался.

Летом Басков пожаловался на многочисленные угрозы из-за поддержки спецоперации на Украине. Он на протяжении месяца подвергался атакам от разных пользователей, что в результате заставило его сдать телефон «в определенные органы». «На тот момент у меня было почти 75 тысяч сообщений с угрозами. И это только в Telegram. Писали, что найдем, и машину. Про WhatsApp вообще не говорю, там угрозы поступали без остановки», — заявил артист. Он добавил, что при этом многие благодарят его за позицию.