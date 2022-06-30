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Басков пожаловался на угрозы из-за поддержки спецоперации на Украине

Певец Басков пожаловался на многочисленные угрозы из-за поддержки спецоперации на Украине

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский певец Николай Басков пожаловался на многочисленные угрозы из-за поддержки спецоперации на Украине. Об этом он рассказал SM News.

45-летний исполнитель поведал, что на протяжении месяца подвергался атакам от разных пользователей, что в результате заставило его сдать телефон «в определенные органы».

«На тот момент у меня было почти 75 тысяч сообщений с угрозами. И это только в Telegram. Писали, что найдем, и машину. Про WhatsApp вообще не говорю, там угрозы поступали без остановки. Но дух сломить нельзя. Нам есть за что сражаться. Есть люди, которые далеки от этого, есть [те], которые разобрались в этой ситуации», — заявил артист.

Говоря о шоу-бизнесе, Басков добавил, что многим из звезд необходимо объяснять политическую ситуацию: «Я не ожидал, что большинство окажутся такими недалекими людьми. Но я приобрел большое количество людей, которые понимают, подают руку и говорят "спасибо"».

В конце мае Николай Басков предложил создать аналог музыкального конкурса «Евровидение» в России. Певец добавил, что участие в песенном состязании смогут принять артисты из дружественных стран, которые должны будут петь на русском языке, представляя «свою страну и музыку».

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Анастасия Астахова
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