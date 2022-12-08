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20:34, 8 декабря 2022Наука и техника

Создан смартфон с выдвижной камерой

SlashGear: Tecno выпустила смартфон Phantom X2 Pro с выдвижной камерой

Кадр: TECNO Mobile / YouTube

Создан флагманский смартфон с выдвижной камерой. Об этом сообщает издание SlashGear.

Телефон, оснащенный основной выдвижиной камерой, анонсировала компания Tecno. Аппарат Phantom X2 Pro получил сенсоры разрешением 50 и 13 мегапикселей, ведущий объектив устройства может выдвигаться из корпуса для обеспечения 2,5-кратного гибридного зума.

В компании объяснили, что больший размер сенсора, более широкая апертура и высокая плотность пикселей позволяют камере собирать больше света и обеспечивать более четкий эффект боке на фотографиях. Журналисты медиа сравнили уникальную особенность созданного в Tecno флагмана с карманными камерами, популярными в 2000-х годах.

Также Phantom X2 Pro вышел с 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой частоты 120 герц, процессором Dimensity 9000, 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5160 миллиампер-часов.

Стоимость смартфона составляет 930 долларов или около 56 тысяч рублей. Сроки появления девайса в продаже не раскрываются.

В ноябре Xiaomi выпустила концепт смартфона со съемной камерой. По словам журналистов Bloomberg, девайс фактически является гибридом смартфона и фотоаппарата.

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Андрей Ставицкий
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