В картофеле обнаружили перспективные соединения для лечения рака

Frontiers in Pharmacology: в овощах обнаружили перспективные соединения для лечения рака

Команда польских специалистов, возглавляемая сотрудниками Университета Адама Мицкевича, обнаружила в картофеле перспективные соединения для лечения рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.

В процессе работы был проанализирован биологически активный состав картошки и помидоров. В итоге там были выявлены вещества, называемые гликоалкалоидами, в частности — соланин, чаконин, соласонин, соламаргин и томатин, которые содержатся в неочищенных экстрактах растений семейства пасленовых. Многие растения этого семейства токсичны из-за алкалоидов, что может использоваться уничтожения заболеваний.

Гликоалкалоиды, например, способны подавлять рост и уничтожать раковые клетки. Проведенные испытания показали, что эти соединения безвредны для человека и не повреждают ДНК, хотя могут иметь некоторые последствия для репродуктивной системы. Соланин показал предотвращение трансформации некоторых веществ в канцерогены, а также подавил распространение метастаз и определенного типа лейкозных клеток. Чаконин оказался эффективен против воспаления и потенциально может лечить сепсис. Кроме того, соламаргин, который в основном содержится в баклажанах, останавливает размножение раковых клеток печени. Соламаргин является одним из нескольких гликоалкалоидов, которые могут иметь решающее значение в качестве дополнительной терапии, поскольку он воздействует на раковые стволовые клетки, которые, как считается, играют важную роль в лекарственной устойчивости рака. Томатин же поддерживает регуляцию клеточного цикла в организме, что позволяет ему уничтожать опухолевые клетки.

Команда подчеркивает, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как потенциал этих соединений использовать наилучшим способом в практической медицине.

