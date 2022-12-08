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12:39, 8 декабря 2022Наука и техника

В картофеле обнаружили перспективные соединения для лечения рака

Frontiers in Pharmacology: в овощах обнаружили перспективные соединения для лечения рака

Фото: Lars Blankers / Unsplash

Команда польских специалистов, возглавляемая сотрудниками Университета Адама Мицкевича, обнаружила в картофеле перспективные соединения для лечения рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.

В процессе работы был проанализирован биологически активный состав картошки и помидоров. В итоге там были выявлены вещества, называемые гликоалкалоидами, в частности — соланин, чаконин, соласонин, соламаргин и томатин, которые содержатся в неочищенных экстрактах растений семейства пасленовых. Многие растения этого семейства токсичны из-за алкалоидов, что может использоваться уничтожения заболеваний.

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Гликоалкалоиды, например, способны подавлять рост и уничтожать раковые клетки. Проведенные испытания показали, что эти соединения безвредны для человека и не повреждают ДНК, хотя могут иметь некоторые последствия для репродуктивной системы. Соланин показал предотвращение трансформации некоторых веществ в канцерогены, а также подавил распространение метастаз и определенного типа лейкозных клеток. Чаконин оказался эффективен против воспаления и потенциально может лечить сепсис. Кроме того, соламаргин, который в основном содержится в баклажанах, останавливает размножение раковых клеток печени. Соламаргин является одним из нескольких гликоалкалоидов, которые могут иметь решающее значение в качестве дополнительной терапии, поскольку он воздействует на раковые стволовые клетки, которые, как считается, играют важную роль в лекарственной устойчивости рака. Томатин же поддерживает регуляцию клеточного цикла в организме, что позволяет ему уничтожать опухолевые клетки.

Команда подчеркивает, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как потенциал этих соединений использовать наилучшим способом в практической медицине.

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Елена Апазиди
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