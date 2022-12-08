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11:18, 8 декабря 2022Россия

В России выявили более 7 тысяч случаев COVID-19 впервые с 29 октября

Оперштаб сообщил о выявлении в России свыше 7000 случаев COVID-19 впервые с 29 октября

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России за сутки выявили 7 430 случаев заражения коронавирусом — свыше 7 тысяч случаев в стране выявили впервые с 29 октября. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 643 194. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 6935.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1697), Петербурге (863) и Свердловской области (333). Меньше всего — в Ненецком округе (2 случай), а также на Чукотке и в Ингушетии (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1453. За этот же период 6315 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 043 426.

За сутки умерли 54 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 454 человек.

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Анастасия Шейкина
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