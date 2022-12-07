Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 7 декабря 2022Россия

В России выявили 6935 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 6935 случаев коронавируса за сутки

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за сутки выявили 6935 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 635 764. Об этом в среду, 7 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых заболевших составило 5561.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1727), Петербурге (872) и Свердловской области (329). Меньше всего — в Ненецком округе (1 случай), в Туве (2 случая), а также в Республике Алтай, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Адыгее (по 5 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1556. За этот же период 6794 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 037 111.

За сутки умерли 58 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 392 400 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В МИД отреагировали на план США исключить Россию из G20
Суд продлил арест российскому ученому за госизмену до 12 марта
Названы округа Москвы с подорожавшими новостройками
Отдых россиян в популярной азиатской стране сорвался из-за сбоя выдачи виз
Пушилин сообщил о гибели 16 человек в ДТП в Шахтерском районе ДНР
МИД России назвал ЕС обслуживающим США придатком
Экспорт российского угля приблизился к рекорду после ослабления санкций
В Китае предрекли Европе расплату за введенный потолок цен на нефть из России
Раскрыты способы заработка работавших в московских рюмочных женщин
В России выявили 6935 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.