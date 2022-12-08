Определены российские города-лидеры по спросу на жилье на Кипре

Москва, Петербург и Краснодар стали лидерами среди россиян по спросу на жилье на Кипре

За период с октября по ноябрь 2022 года лидерами по спросу на жилье на Кипре стали жители Москвы, Петербурга и Краснодара. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

Москва заняла первое место по количеству обращений, связанных с покупкой недвижимости на Кипре. На долю жителей столицы пришлось 25,8 процента от всех запросов. На второе место эксперты определили Санкт-Петербург — число обращений с их стороны составило 12,6 процента. Замкнул тройку Краснодар с долей в 2,3 процента.

Кроме того, в десятку городов, жители которых активнее всего интересовались приобретением недвижимости на Кипре, попали Калининград, Новосибирск, Одинцово, Нижний Новгород, Екатеринбург и Воронеж. По словам специалистов, ключевыми факторами у граждан России при выборе объекта стали его стоимость, расположение, а также близость к морю.

Эксперты добавили, что в октябре 2022 года спрос на покупку жилья на Кипре увеличился на 32,22 процента относительно сентября, при этом показатель растет два месяца подряд. По сравнению с октябрем 2021-го в 2022-м интерес к приобретению недвижимости там повысился на 7,62 процента.

В декабре стало известно, что Кипр занял третье место в списке самых популярных стран для покупки жилья у россиян по итогам десяти месяцев 2022 года. По данным аналитиков NF Group, доля спроса на жилье там составила 14 процентов от общего числа покупательских обращений.