Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:18, 8 декабря 2022Среда обитания

Определены российские города-лидеры по спросу на жилье на Кипре

Москва, Петербург и Краснодар стали лидерами среди россиян по спросу на жилье на Кипре

Фото: Datingjungle / Unsplash

За период с октября по ноябрь 2022 года лидерами по спросу на жилье на Кипре стали жители Москвы, Петербурга и Краснодара. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

Москва заняла первое место по количеству обращений, связанных с покупкой недвижимости на Кипре. На долю жителей столицы пришлось 25,8 процента от всех запросов. На второе место эксперты определили Санкт-Петербург — число обращений с их стороны составило 12,6 процента. Замкнул тройку Краснодар с долей в 2,3 процента.

Кроме того, в десятку городов, жители которых активнее всего интересовались приобретением недвижимости на Кипре, попали Калининград, Новосибирск, Одинцово, Нижний Новгород, Екатеринбург и Воронеж. По словам специалистов, ключевыми факторами у граждан России при выборе объекта стали его стоимость, расположение, а также близость к морю.

Эксперты добавили, что в октябре 2022 года спрос на покупку жилья на Кипре увеличился на 32,22 процента относительно сентября, при этом показатель растет два месяца подряд. По сравнению с октябрем 2021-го в 2022-м интерес к приобретению недвижимости там повысился на 7,62 процента.

В декабре стало известно, что Кипр занял третье место в списке самых популярных стран для покупки жилья у россиян по итогам десяти месяцев 2022 года. По данным аналитиков NF Group, доля спроса на жилье там составила 14 процентов от общего числа покупательских обращений.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В Одессе сообщили о взрывах
Украинский олигарх обвинил Зеленского в попытке захвата власти
Дженнифер Лоуренс отказалась худеть ради «Голодных игр»
Мать раскритиковала магазин одежды за продажу ее дочери откровенного платья
Евросоюз отказался признавать некоторые российские загранпаспорта
Пожилой россиянин зарезал бывшую жену во дворе дома
Создан смартфон с выдвижной камерой
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Эдгард Запашный рассказал о ненависти к тиктокерам
Украина получит от Тайваня миллион долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.