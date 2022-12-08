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20:39, 8 декабря 2022Силовые структуры

Пожилой россиянин зарезал бывшую жену во дворе дома

В Дагестане задержали 63-летнего россиянина, зарезавшего экс-супругу охотничьим ножом

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Дагестане задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве бывшей супруги. Об этом в четверг, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 8 декабря пожилой россиянин взял с собой охотничий нож и пришел во двор дома экс-жены, расположенного в поселке Белиджи Дербентского района. Там он напал на бывшую возлюбленную и зарезал ее. Мотивом преступления стала личная неприязнь.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что в Дагестане задержали 34-летнего отца, несколько лет насиловавшего четырехлетнюю дочь.

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Екатерина Власова
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