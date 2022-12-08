Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 8 декабря 2022Мир

В США заподозрили Россию в увеличении поставок иранских дронов

Совет нацбезопасности США заподозрил Россию в увеличении поставок иранских БПЛА и ракет

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Власти США заподозрили Россию в увеличении поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Ирана для использования против Украины. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на анонимный источник в Совете нацбезопасности США.

По данным газеты, американский чиновник особенно опасается, что Москва может приобрести у Тегерана ракеты класса «земля — земля». Издание также получило комментарий дипломата в ООН, который предположил, что Иран собирается продать России сотни ракет и дронов в обход резолюции Совета Безопасности 2015 года, которая одобрила ядерную сделку между Тегераном и другими шестью странами.

По его словам, такая сделка будет означать значительное углубление оборонного сотрудничества между Россией и Ираном. По его мнению, оружие еще не отправлено, но оно «явно в книгах заказов».

Ранее власти США не смогли предоставить доказательства передачи Ираном ракет для России. При этом Москва отрицает поставки иранского вооружения, а также их использование в украинском конфликте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине
Супруги потратили тысячи долларов на развод и передумали расставаться
Стало известно о долгах отбывающего наказание Михаила Ефремова
Названа самая пострадавшая из-за запрета полетов через Россию страна
В Монголии задержали подозреваемых по делу о хищении угля
Киркоров поддержал Balenciaga после скандала из-за фото детей с БДСМ-атрибутикой
Ущерб от коррупции в России составил 24,6 миллиарда рублей за год
Капризов установил новый клубный рекорд «Миннесоты»
В России с 2011 года осудили 72 тысячи чиновников за коррупцию
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.