В США заподозрили Россию в увеличении поставок иранских дронов

Совет нацбезопасности США заподозрил Россию в увеличении поставок иранских БПЛА и ракет

Власти США заподозрили Россию в увеличении поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Ирана для использования против Украины. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на анонимный источник в Совете нацбезопасности США.

По данным газеты, американский чиновник особенно опасается, что Москва может приобрести у Тегерана ракеты класса «земля — земля». Издание также получило комментарий дипломата в ООН, который предположил, что Иран собирается продать России сотни ракет и дронов в обход резолюции Совета Безопасности 2015 года, которая одобрила ядерную сделку между Тегераном и другими шестью странами.

По его словам, такая сделка будет означать значительное углубление оборонного сотрудничества между Россией и Ираном. По его мнению, оружие еще не отправлено, но оно «явно в книгах заказов».

Ранее власти США не смогли предоставить доказательства передачи Ираном ракет для России. При этом Москва отрицает поставки иранского вооружения, а также их использование в украинском конфликте.