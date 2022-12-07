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19:01, 7 декабря 2022Мир

США не смогли подтвердить передачу Ираном ракет для России

Белый дом заявил, что у США нет доказательств передачи Ираном ракет для России

Фото: West Asia News Agency / Handout / Reuters

США не могут подтвердить, что Иран передал России баллистические ракеты, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит Reuters.

По его словам, у Вашингтона нет доказательств передачи иранских ракет России для использования против Украины. Тем не менее он утверждает, что Тегеран поставляет Москве дроны.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против иранских производителей беспилотников. Минфин США предполагает, что эти компании поставляют дроны для частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

До этого Европейский союз (ЕС) также наложил санкции на компанию по изготовлению беспилотников Shahed Aviation Industries. В России факт их поставок из Ирана отрицают.

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Виктория Кондратьева
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