США ввели санкции против иранского производителя дронов Shahed и связанных с ЧВК лиц

США ввели санкции против иранского производителя дронов Shahed Aviation Industries, а также двух физических лиц, предположительно, связанных с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнера» и якобы занимавшихся перевозкой дронов в Россию. Об этом говорится на сайте Минфина США.

Под санкции попали еще две компании — Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC. Предполагается, что они также задействованы в цепочке поставок. Утверждается, что некие Аббас Джума и Тигран Срабионов обеспечивали ЧВК иранскими дронами-камикадзе.

14 ноября Евросоюз также ввел санкции против двух граждан и двух организаций из Ирана, подозреваемых в поставках боевых беспилотников в Россию. Тем временем компанию Shahed Aviation Industries внесли в санкционный список ЕС. Страны Запада и Украина неоднократно заявляли, что Россия применяет в ходе боевых действий на Украине дроны иранского производства. В России факт их поставок из Ирана отрицают.