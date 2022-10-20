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15:36, 20 октября 2022Мир

ЕС ввел санкции против изготовителей иранских дронов

ЕС ввел санкции против изготовителей иранских дронов Shahed и трех генералов республики

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против изготовителей иранских дронов. Об этом сказано в соответствующем постановлении Совета Евросоюза по Ирану, передает The Independent.

Уточняется, что санкции введены против Shahed Aviation Industries, производящих беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в республике. Помимо этого, ограничения коснутся трех иранских генералов.

«Иранский режим предоставляет военную помощь российской неспровоцированной и неоправданной агрессии против Украины. Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС принял решение, что три физических лица и одна организация, связанные с поставками беспилотников России, должны быть включены в санкционный список ЕС», — объяснили в объединении.

Ранее Тегеран выступил против обвинений со стороны Запада в передаче России дронов-камикадзе. Представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что подобное поведение западных стран говорит о неправильной интерпретации резолюции 2231, в которой раскрывается суть иранской ядерной сделки.

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Анастасия Заикина
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