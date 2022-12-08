Стало известно о долгах отбывающего наказание Михаила Ефремова

Отбывающий срок Михаил Ефремов задолжал налоговой 150 тысяч рублей

Стало известно о долгах российского актера театра и кино Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии за то, что устроил смертельное ДТП в 2020 году. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, у артиста накопилась налоговая задолженность в размере 154 тысяч рублей за 2021 год. Из них 59 тысяч — транспортный налог, а остальное — платежи за приобретенное имущество (квартиры и дома).

Звездный адвокат Андрей Алешкин рассказал изданию, что сам Ефремов не может оплатить задолженность по налогам, находясь в тюрьме, однако назначенный актеру срок не освобождает его от уплаты.

«Вообще, я удивлен, что эти суммы за Михаила Олеговича не внесли родственники. Это могут сделать члены семьи, например, супруга. Единственная поблажка для тех, кто находится в местах лишения свободы, — возможность оспорить начисленные пени за просрочку», — добавил Алекшин.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате ДТП водитель скончался.

В октябре сестра Ефремова рассказала о его жизни в тюрьме.

Ранее стало известно о налоговых долгах покинувших Россию артистов.