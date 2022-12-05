Стало известно о долгах Моргенштерна и Депардье в России

Рэпер Моргенштерн задолжал более 1,5 миллиона рублей налоговой в России

Стало известно о налоговых долгах покинувших Россию артистов. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, рэп-исполнитель Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) задолжал налоговой 1 миллион 556 тысяч рублей. Большая часть этой суммы — налог для предпринимателей. Помимо этого, артист должен оплатить налоги за два автомобиля в размере 337 тысяч и 12 тысяч рублей, а также заплатить 144 тысячи за две квартиры.

Получивший гражданство России французский актер Жерар Депардье должен налоговой 99 тысяч рублей за автомобиль и ИП, а сумма долга транспортного налога солистов музыкальной группы Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской составила более 110 тысяч рублей.

Сообщается, что покинувшая Россию в конце сентября этого года Алла Пугачева, а также ее супруг Максим Галкин не имеют налоговых задолженностей.

Ранее стало известно, что американский рэпер Канье Уэст задолжал 50 миллионов долларов налогов и столкнулся с блокировкой счетов.