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15:37, 30 ноября 2022Культура

Канье Уэст задолжал 50 миллионов долларов налогов

Рэпер Канье Уэст задолжал 50 миллионов долларов налогов и столкнулся с блокировкой счетов

Фото: SMG / Globallookpress.com

Американский рэпер Канье Уэст задолжал 50 миллионов долларов налогов. Об этом он сообщил в ходе подкаста Timcast IRL.

Музыкант рассказал, что из-за долгов он столкнулся с блокировкой счетов, на которых было 75 миллионов долларов. Он признал, что «очевидно, является не самым финансово грамотным человеком». Ему пришлось консультироваться с различными специалистами, чтобы выяснить, будет ли невыплата средств равносильна уклонению от уплаты налогов.

«Я научусь считать деньги, правда. Раньше я как будто даже не знал, куда направить деньги», — сказал Уэст. Он добавил, что потратил шесть часов на то, чтобы выяснить, какую сумму он должен налоговой службе.

В октябре хип-хоп-артист лишился статуса миллиардера из-за прекращения сотрудничества с немецким брендом Adidas. Руководство компании заявило, что прекращает производство товаров под маркой Yeezy, созданной музыкантом. По данным инвестиционного банка Cowen, бизнесмен потерял свой самый крупный контракт, составлявший 1,5 миллиарда долларов (91,9 миллиарда рублей) его двухмиллиардного (122,6 миллиарда рублей) капитала.

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Марина Погосян
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