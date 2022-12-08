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13:25, 8 декабря 2022Забота о себе

Женщинам назвали способы забыть бывшего за короткое время

Metro: забыть бывшего возлюбленного за 30 дней поможет отказ от контактов с ним

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Забыть бывшего возлюбленного за рекордно короткое время, всего за 30 дней, поможет полный отказ от контактов с ним, рассказала тренер по отношениям Сабрина Бендори. Она назвала женщинам способы расстаться с прошлым в статье Metro.

Бендори отметила, что для формирования многих привычек требуется около двух месяцев, но есть способ привыкнуть жить без экс-партнера и вовсе забыть о нем за рекордный срок. Полное отсутствие контактов с бывшим в течение 30 дней — достаточное время для оценки отношений. В течение этого нулевого контакта люди должны провести инвентаризацию чувств и мыслей, чтобы понять, стоит ли возвращаться к прошлому.

Тренер по отношениям посоветовала фиксировать свои мысли о некогда близком человеке. «Если вы думаете: "Я скучаю", "Я все еще люблю", вам нужно проанализировать, чего именно вам не хватает. Возможно, вы можете получить недостающие эмоции с помощью друзей, семьи и себя самого», — говорит она.

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Позитивный настрой — тоже отличный способ забыть о ком-то. Можно, например, сосредоточиться на планировании отпуска или подготовке к концерту, который давно хотели посетить. Это поможет «отключить» держащие в заложниках мысли, считает Бендори.

Можно составить список из качеств, которыми должен обладать ваш партнер, и перечнем его негативных качеств. А потом взвесить все «за» и «против»

Сабрина Бендоритренер по отношениям

Если по истечении 30 дней человек чувствует, что все же хочет возобновить отношения, нужно отправить экс-партнеру сообщение об этом. Если ответ будет холодным, нужно принять это как потерю и отпустить, посоветовала Бендори.

«Нужно быть реалистом. Вы не можете просто снова быть вместе, если только вы любите и скучаете. Подходящий для вас человек тоже захочет быть с вами», — подвела итог тренер по отношениям.

Ранее жительница Великобритании назвала способ построить идеальные отношения с экс-бойфрендом. Она нашла ему новую пару и стала ему лучшим другом.

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Вера Владзиевская
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