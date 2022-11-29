Девушка рассказала о необычном способе построить идеальные отношения с бывшим

Metro: в Великобритании девушка нашла бывшему парню новую пару и стала его лучшим другом

Жительница Великобритании нашла необычный способ построить идеальные отношения с бывшим бойфрендом, отцом своего старшего ребенка. Историю 27-летней девушки, которая нашла бывшему новую пару и стала ему лучшим другом, рассказало издание Metro.

Мэри МакДэниел и Натан Драмм расстались в 2019 году после нескольких лет отношений. У пары рос маленький сын, и ради него они пытались всеми силами поладить. Для Мэри было важно, чтобы ее ребенка воспитывали оба родителя, так как она сама болезненно пережила развод собственных матери и отца.

Вскоре после расставания девушка стала приглашать бывшего партнера на прогулки с ребенком, и со временем это общение переросло в крепкую дружбу. МакДэниэл даже познакомила бывшего избранника со своей подругой детства Шейлой Фармер. «Мы с Мэри знаем друг друга почти всю жизнь. Но мне было трудно приспособиться к таким необычным отношениям, — призналась Фармер. — Ведь раньше бывшие подружки моих парней считали меня мусором. А с Мэри мы можем говорить обо всем».

На днях Шейла показала мне нижнее белье, которое она собиралась надеть для Натана. Я сказала: «Да, оно классное. Надень его!» Многим такие отношения могут показаться ненормальными Мэри МакДэниел нашла подружку для своего бывшего парня

Натан добавил, что подобная связь с экс-избранницей сначала казалась ему странной. «Но теперь это похоже на семью. Тусуемся втроем», — рассказал он о своих чувствах.

К тому же Драмм подружился с новым мужем Мэри Джошем Салзеном, от которого она одного за одним родила двоих детей. «Сначала мы с Натаном не очень ладили, но теперь мы вместе гуляем с детьми», — признался Салзен.

Отношения Мэри и ее нового мужа тоже уже разладились, однако то, как она сумела наладить дружбу с отцом старшего ребенка, дает ему надежду. «Мы с Мэри только что расстались. Пока мы приспосабливаемся к новым обстоятельствам. И надеюсь, что мы будем такими же хорошими родителями, как это получилось у Мэри с Натаном», — отметил Салзен.

В ближайшие планы большой и необычной семьи входит встретить Рождество вместе, чтобы дети после праздничной ночи проснулись и увидели, что их мать и отцы рядом.

Ранее психолог Лорен Консул перечислила десять вопросов, помогающих оценить отношения в паре. Она пояснила, что любящие люди должны знать ответ на них.