Эрдоган заявил о намерении «сломать хребет» высокой инфляции в Турции

Власти Турции заявили о намерении «сломать хребет» высокой инфляции в начале 2023 года

Турецкие власти намерены «сломать хребет» галопирующей инфляции, превышающей 80 процентов, в начале 2023 года, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует «Прайм».

«Благодаря принятым нами мерам, мы надеемся сломать хребет инфляции в начале следующего года», — подчеркнул Эрдоган. По его словам, текущая политика позволяет успешно решать вопрос инфляционного давления. Президент напомнил, что в ноябре показатель снизился до 84,4 процента с 85,5 процента в октябре впервые за полтора года.

При этом инфляция в стране по-прежнему остается близкой к самой высокой с 1998 года, а в месячном исчислении цены выросли на 2,9 процента. Ключевыми причинами для замедления темпа годового роста потребительских цен стали эффект высокой базы ноября прошлого года и относительная стабильность турецкой валюты в последние месяцы, считают эксперты Bloomberg.

К резкому росту инфляции привела мягкая денежно-кредитная политика нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в рамках которой ЦБ сохраняет низкую ключевую ставку для поддержания дешевого кредитования и экономического роста в ущерб ценовой стабильности. В ноябре ЦБ Турции в очередной раз понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта до 9 процентов.

