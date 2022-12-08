Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:42, 8 декабря 2022Экономика

Эрдоган заявил о намерении «сломать хребет» высокой инфляции в Турции

Власти Турции заявили о намерении «сломать хребет» высокой инфляции в начале 2023 года

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Турецкие власти намерены «сломать хребет» галопирующей инфляции, превышающей 80 процентов, в начале 2023 года, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует «Прайм».

«Благодаря принятым нами мерам, мы надеемся сломать хребет инфляции в начале следующего года», — подчеркнул Эрдоган. По его словам, текущая политика позволяет успешно решать вопрос инфляционного давления. Президент напомнил, что в ноябре показатель снизился до 84,4 процента с 85,5 процента в октябре впервые за полтора года.

При этом инфляция в стране по-прежнему остается близкой к самой высокой с 1998 года, а в месячном исчислении цены выросли на 2,9 процента. Ключевыми причинами для замедления темпа годового роста потребительских цен стали эффект высокой базы ноября прошлого года и относительная стабильность турецкой валюты в последние месяцы, считают эксперты Bloomberg.

К резкому росту инфляции привела мягкая денежно-кредитная политика нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в рамках которой ЦБ сохраняет низкую ключевую ставку для поддержания дешевого кредитования и экономического роста в ущерб ценовой стабильности. В ноябре ЦБ Турции в очередной раз понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта до 9 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил сроки окончания СВО словами «это может быть и завтра»
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
В МВД рассказали о хищении 34 миллионов рублей бухгалтером российского детдома
Представлен проект ускорения космических кораблей
Во Франции назвали глупой энергетическую войну с Россией
Рукопашный бой сотрудницы магазина с клиентом в Москве попал на видео
В Кремле отреагировали на заявление ФРГ о законности ударов ВСУ по России
В Кремле высказались о праздновании столетия образования СССР
Тренер сборной России оценил вероятность вызова в команду Кокорина и Дзюбы
В Грузии объяснили нежелание помогать Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.