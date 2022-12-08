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17:23, 8 декабря 2022Россия

В Санкт-Петербурге в декабре пройдет керамический фестиваль-маркет Ceramania+

Керамический фестиваль-маркет Ceramania+ будет проходить в Петербурге 17 и 18 декабря

Фото: пресс-служба Ceramania+

В Санкт-Петербурге 17 и 18 декабря будет проходить керамический фестиваль-маркет Ceramania+. В дни проведения мероприятия в Северной столице соберутся художники по керамике, стеклу, металлу, дереву и текстилю. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что фестиваль, который проводится в Петербурге с 2019 года, в этом году соберет во Дворце культуры имени С. М. Кирова (ДК Кирова) более сотни самобытных и ярких мастеров из разных уголков страны. Кроме того, свои работы представят более 100 художников, прошедших строгий и сложный отбор.

Гостей фестиваля ожидает знакомство с новогодними коллекциями лучших мастеров, специальная фотозона, насыщенная культурная программа с мастер-классами, мастер-шоу и круглыми столами от мэтров керамики, фудкорт и гастрономия. Желающие смогут приобрести как авторскую керамику, так и изделия из металла, дерева, стекла и текстиля. Вход на мероприятие свободный.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Гастрокэмп Камчатка» захотели сделать международным.

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Варвара Кошечкина
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