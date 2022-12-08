Посольство России ответило США на резолюцию о «геноциде»

Посольство РФ назвало Конгресс США конвейером по тиражированию антироссийских инициатив

Москва отвергает резолюцию комитета Сената США о признании действий РФ на Украине «геноцидом», заявило российское посольство в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

Дипломаты указали на то, что американская сторона искажает факты, ссылается на «псевдоисторические постулаты» украинских политиков о «голодоморе». Они уточнили, что обвинения, содержащиеся в резолюции, беспочвенны. «Отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты Конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов», — ответили в ведомстве.

Дипломаты добавили, что Вашингтон «жонглируют формулировками из документов ООН». Российская сторона напомнила о том, что киевский режим восемь лет причинял страдания жителям Донбасса, а американские парламентарии закрывали на это глаза. Сейчас жертвами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецкой и Луганской народной республикам (ДНР и ЛНР) становятся женщины, дети и старики, указали дипломаты.

Посольство РФ назвало Конгресс конвейером по тиражированию антироссийских инициатив. «Местный политистеблишмент готов на все, чтобы конфликт "до последнего украинца" продолжался», — говорится в заявлении.

Комитет Сената США утвердил резолюцию о признании действий России на Украине «геноцидом». Документ «осуждает РФ за совершение актов геноцида против украинского народа». Ранее президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом препятствие ВСУ поступлению воды в Донецк.