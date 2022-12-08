Депутат предрек использование Грайнер в качестве инструмента давления на Россию

Депутат Терюшков: Грайнер будут использовать как инструмент давления на Россию

Член комитета по физической культуре и спорту Госдумы Роман Терюшков прокомментировал обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, на россиянина Виктора Бута. Его слова приводит Sport 24.

Депутат подчеркнул, что баскетболистка является политической фигурой, которая лоббирует нынешнюю политику администрации президента США Джо Байдена. «Мы еще увидим и услышим Грайнер как инструмент давления на Россию на спортивной международной арене», — предрек Терюшков.

По его словам, спортсменка служит образцом новой американской мечты из-за своих убеждений, в частности, пропаганды ЛГБТ и поддержки движения BLM (Black Lives Matter, «Жизни черных важны»). Помимо этого, добавил депутат, Грайнер также психически неуравновешенна и употребляет наркотики.

Обмен Бута на Грайнер произошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. Ранее Байден поговорил с баскетболисткой после ее освобождения в России. По словам президента, Грайнер находится в самолете на пути в Соединенные Штаты.