Грузовик снес будку российских пограничников и попал на видео

Грузовик врезался в будку пограничников на въезде в Лебяжье Ленинградской области

В Ленинградской области грузовик с прицепом снес будку российских пограничников. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал портал 47news.

По информации издания, ДТП произошло утром 8 декабря на въезде в поселок Лебяжье. На записи с видеорегистратора видно, что у поста погранслужбы притормозила легковая машина, которая ехала перед большегрузом. Водитель фуры не успел остановиться, повернул в сторону и, пролетев отбойник, врезался в будку пограничников.

Факт происшествия журналистам портала подтвердили в экстренных службах Ломоносовского района. Предварительно, в результате аварии никто не пострадал. В момент столкновения в будке никого не было. В пресс-службе регионального погрануправления ФСБ изданию отказались комментировать ДТП.

Ранее в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР) 16 человек погибли в результате столкновения военного КамАЗа и маршрутки. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса решил совершить обгон, однако не удостоверился в безопасности маневра, что привело к аварии. Последствия ДТП сняли на видео. На кадрах видно практически уничтоженную маршрутку и искореженную кабину грузовика.