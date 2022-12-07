Искореженный военный КАМАЗ после ДТП с 16 погибшими в ДНР сняли на видео

«Mash на Донбассе» опубликовал кадры с последствиями ДТП с 16 погибшими в ДНР

В сети появились кадры с последствиями столкновения военного КамАЗа и микроавтобуса в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР), в результате которого погибли 16 человек. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На записи видно смятую маршрутку, которая практически уничтожена. Кабина военного грузовика также получила сильные повреждения. На земле на месте аварии заметны следы крови, а также разбросаны обломки транспортных средств и вещи участников ДТП.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что причиной аварии мог стать выезд микроавтобуса на встречную полосу. Предварительно установлено, что водитель маршрутки решил совершить обгон, однако не удостоверился в безопасности маневра, что привело к столкновению с военным КамАЗом.

ДТП произошло утром 7 декабря на автодороге между Торезом и Шахтерском. По последним данным, в результате аварии погибли 16 человек, еще шестеро пострадали. Эту информацию подтвердил врио главы республики Денис Пушилин. Он также сообщил, что среди погибших есть военные.

