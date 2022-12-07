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14:32, 7 декабря 2022Россия

Названа предварительная причина ДТП с 16 погибшими в ДНР

СКР: причиной ДТП с 16 погибшими в ДНР мог стать выезд автобуса на встречную полосу

Фото: Anton Vaganov / Reuters

К аварии с 16 погибшими в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР) мог привести выезд автобуса на встречную полосу. Предварительную причину ДТП назвал Следственный комитет России (СКР).

По информации ведомства, водитель автобуса, направлявшегося в Донецк из города Снежное, для совершения обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшемся навстречу КамАЗом.

СК возбудил по факту ДТП дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть нескольких человек. Ведомство продолжает расследование и устанавливает остальные обстоятельства происшествия.

Ранее очевидец последствий аварии рассказал, что столкнувшийся с военным грузовиком микроавтобус был практически уничтожен. «Маршрутка всмятку. Видел, что среди военных тоже есть пострадавшие», — сообщил он.

Столкновение микроавтобуса и перевозившего военных КамАЗа произошло утром 7 ноября. По последним данным, в результате аварии погибли 16 человек, еще шестеро пострадали. Эту информацию подтвердил врио главы республики Денис Пушилин. От также сообщил, что среди погибших есть военные.

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Константин Лысяков
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