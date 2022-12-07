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12:13, 7 декабря 2022Россия

Очевидец описал ДТП с 16 погибшими в ДНР фразой «зрелище не для слабонервных»

Очевидец ДТП с 16 погибшими в ДНР рассказал, что пострадавшие помогали друг другу

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Очевидец ДТП с 16 погибшими в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР) описал аварию фразой «зрелище не для слабонервных». Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам жителя Шахтерска, проезжая мимо места столкновения военного грузовика и микроавтобуса, он увидел, как лежащих на асфальте людей укрывали матрасами. «Маршрутка всмятку. Видел, что среди военных тоже есть пострадавшие. Кто уцелел, пытались помочь пострадавшим. Кому-то повезло больше, и они отделались легкими ушибами. Кто-то так же лежал в тяжелом состоянии на асфальте.», — сообщил мужчина.

О столкновении перевозившего военнослужащих грузовика с микроавтобусом на автодороге Шахтерск — Торез в ДНР стало известно утром 7 декабря. В результате ДТП скончались 16 человек, еще шестеро пострадали. Причина аварии устанавливается.

По словам главы республики Дениса Пушилина, среди погибших есть военные. В данный момент власти региона прорабатывают вопрос выплат семьям жертв аварии и пострадавших.

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Константин Лысяков
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