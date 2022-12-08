Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:10, 8 декабря 2022Ценности

Блогерша раскрыла простой способ замаскировать грязные волосы

TikTok-блогерша Квинти вымыла переднюю часть волос для создания объемной прически

Кадр: @HAIRSPARKLING / TikTok

Блогерша Квинти раскрыла простой способ замаскировать грязные волосы за несколько минут. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok, которая насчитывает 10,6 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах героиня публикации с никнеймом hairsparkling/ предстала перед зрителями с немытыми волосами оттенка платиновый блонд. «Ситуация, когда у тебя сальные волосы и нет времени за ними ухаживать», — подписала юзерша видео.

Затем Квинти отделила часть передних прядей и вымыла их шампунем, а оставшиеся завязала в тугой хвост. После этого девушка высушила чистые локоны феном и продемонстрировала свою прическу. В ролике видно, что созданная девушкой прическа выглядит объемной, поскольку чистые волосы перекрывают грязные.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

Публикация инфлюэнсера стала вирусной и набрала более 800 тысяч просмотров. Мнения подписчиков по поводу лайфхака разделились, о чем они написали в комментариях. «Спасибо за совет! Потребуется целая вечность, чтобы вымыть длинные волосы и высушить их феном», «Думаю, если у вас есть время помыть переднюю часть, то должно найтись и на остальное», «На обычное мытье ведь тоже уходит не очень много времени», — высказались они.

Ранее в декабре блогерша Элли Мэй Грейди самостоятельно сделала укладку и лишилась части волос. По словам Грейди, она хотела завить локоны без помощи стайлинговых средств и решила сделать кудри, скрутив волосы в тугие жгуты перед сном. Затем юзерша попыталась расчесать волосы, после чего в ее руке осталась часть выпавших прядей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В Одессе сообщили о взрывах
Украинский олигарх обвинил Зеленского в попытке захвата власти
Дженнифер Лоуренс отказалась худеть ради «Голодных игр»
Мать раскритиковала магазин одежды за продажу ее дочери откровенного платья
Евросоюз отказался признавать некоторые российские загранпаспорта
Пожилой россиянин зарезал бывшую жену во дворе дома
Создан смартфон с выдвижной камерой
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Эдгард Запашный рассказал о ненависти к тиктокерам
Украина получит от Тайваня миллион долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.