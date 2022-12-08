Kyodo News: в Индонезии по УДО освободили организатора теракта 2002 года на Бали

Суд Индонезии досрочно освободил изготовителя взрывного устройства, ответственного за теракт на курортном острове Бали в 2002 году. Об этом пишет японское издание Kyodo News.

Осужденного Умара Патека ранее приговорили к 20 годам лишения свободы, из которых он провел в заключении 10 лет. Власти Индонезии заявили, что Патек, в суде выразивший сожаление за совершенное им преступление, являет собой пример успешной «дерадикализации» и заслуживает освобождения.

Kyodo News отмечает, что в результате совершенного мужчиной теракта погибли 202 человека, в том числе 88 австралийцев. В этой связи Австралия выразила свое несогласие с решением о досрочном освобождении Патека, который ранее был в списке самых разыскиваемых преступников мира с наградой в 1 миллион долларов за его поимку.

Отмечается, что Патек был членом экстремистской исламистской группировки «Джемаа Исламия», являющейся подразделением «Аль-Каиды» (запрещенной в РФ террористической организации) в Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что лидер «Джемаа Исламия» Абу Бакар Башир присягнул на верность лидеру террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакру аль-Багдади.