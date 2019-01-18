Лидера индонезийских террористов досрочно выпустят из тюрьмы

В Индонезии из тюрьмы досрочно отпустят радикального богослова Абу Бакара Башира, считающегося духовным лидером местных экстремистов и основателем крупной террористической организации «Джемаа Исламия». Об этом сообщил президент страны Джоко Видодо, передает The Straits Times.

По словам главы государства, он согласился подписать соответствующее решение. «Главная причина — гуманность. Он старый... И состояние его здоровья также принималось во внимание», — пояснил он.

The Straits Times пишет, что в последнее время президента Видодо, который стремится переизбраться на выборах в апреле, активно критикуют его противники. Они ставят под сомнение его приверженность исламу и обвиняют в поддержке «криминализации» священнослужителей. Один из адвокатов Башира и по совместительству советник президента указал, что нынешнее решение четко показывает, что глава государства не преследует богословов.

80-летний проповедник содержится в тюрьме на окраине Джакарты. По словам адвокатов, из-за состояния его здоровья освобождение произойдет в ближайшие дни, не позднее следующей недели, сообщает Daily Mail. Адвокаты также сообщают, что Башир принял все условия досрочного выхода из тюрьмы и не будет заниматься ничем, кроме как отдыхать и проводить время с близкими.

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Решение вызвало массовое негодование в мире, особенно в Австралии, множество граждан которой погибли во время теракта 2002 года на Бали. Отмечается, что австралийское правительство еще в марте 2018-го призывало Индонезию не проявлять снисходительность к Баширу. Тогда рассматривался вопрос о возможности отпустить его под домашний арест.

Абу Бакар Башир в 2011-м был приговорен к 15 годам тюрьмы за финансирование террористической группировки, которая, по данным обвинения, планировала ряд покушений на политических деятелей и иностранцев. Позднее срок заключения сократили до девяти лет.

До этого Башир уже провел в тюрьме более двух лет: его арестовали в 2004 году за предполагаемое участие в организации теракта на Бали в 2002 году. В результате этой атаки погибли 202 туриста, большая часть из них были иностранцами. В 2006-м его оправдал Верховный суд. Тогда же с него сняли обвинения в организации двух других терактов.

Кроме того, ему ранее также вменялась попытка госпереворота, но и это обвинение было снято. Сообщалось также, что Башир, находясь в заключении, присягнул на верность лидеру террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади.

«Джемаа Исламия» обвиняется в совершении десятков терактов, в том числе атаки на Бали в 2002-м.

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