Мир
 
Последние новости
Азаров предрек скорый конец режиму Порошенко
Захарова возмутилась роликом НАТО о «лесных братьях»
Белый дом рассмешили попытки демократов устроить импичмент Трампу
Reuters узнал о дополнительных поставках газовых турбин в Крым
Умерла Тамара Миансарова
Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата» в РФПЛ
СМИ узнали о предложенном Киевом компромате на Трампа
Популярные новости
СМИ узнали о предложенном Киевом компромате на Трампа
Азаров предрек скорый конец режиму Порошенко
Умерла Тамара Миансарова
Reuters узнал о дополнительных поставках газовых турбин в Крым
Белый дом рассмешили попытки демократов устроить импичмент Трампу
Добыча сланцевого газа спровоцировала катастрофу в Пенсильвании
СМИ опубликовали разработанный Киевом законопроект о возвращении Донбасса

Страстный имам и его детка

В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: BAGUS INDAHONO / EPA

В Индонезии разгорается политический скандал: борец за нравственность и горячий сторонник законов шариата имам Хабиб Ризек отказался явиться в суд, чтобы ответить на обвинение в принуждении к порносъемкам. Имам сейчас проживает в Саудовской Аравии и не собирается возвращаться оттуда, пока страсти не улягутся. Сторонники Ризека утверждают, что обвинение сфабриковано полицией, противники злорадствуют: имам, яростно боровшийся с нарушениями исламских правил и традиций, сам оказался не без греха. В подробностях истории разбиралась «Лента.ру».

Детка индонезийского имама

«Детка, я подожду, хотя меня раздирает страсть… Давай, давай, не останавливайся... Пришли-ка мне фото, где ты сидишь голышом».

Этих трех фраз оказалось достаточно, чтобы полностью перевернуть расклад сил в индонезийской политике. Все дело в человеке, который их написал: Мухаммед Ризек Шихаб, более известный как Хабиб Ризек — горячий проповедник соблюдения мусульманского благочестия, борец с западными грехами и лидер движения за чистый ислам. Яростный поборник шариата сам неожиданно оказался не без греха.

В апреле неизвестные выложили в интернет скриншоты переписки двух влюбленных в WhatsApp. Женщина по имени Фирза Хусейн слала собеседнику свои фотографии без одежды и в интимных позах, а тот подбадривал ее, рассказывая о своей безумной страсти. Собеседником оказался Хабиб Ризек. Сама Хусейн — активистка «Фронта защитников Ислама», который возглавляет Ризек.

Разразился скандал. Хабиб Ризек, который в тот момент находился в Саудовской Аравии, заявил, что домой на суд не поедет, так как вся история с перепиской — провокация полиции.

«На меня клеветали много раз, — объяснил имам. — Говорили, что у меня шесть жен, что я занимаюсь сексом со своими последователями-мужчинами, что я растлеваю женщин, что я набрал взяток на 100 миллиардов рупий, что украл государственные земли, что подрываю основы государственности и отрицаю идею многообразия. Ничего нового».

Доля правды в его словах есть: без полиции точно не обошлось. Откуда бы еще в интернет могли утечь фотографии приватной переписки Хусейн и Ризека, учитывая, что Фирзу задержали в конце марта и изъяли у нее телефон. К тому же индонезийские власти давно точат зуб на Ризека, и оснований для этого у них хватает.

Богохульника под суд

9 мая 2017 у ограды джакартского суда собрались тысячи человек. Две огромные толпы — и несколько рядов полицейских между ними.

В суде в это время оглашали приговор бывшему мэру Джакарты Басуки Чахаю Пурнаме по прозвищу Ахок — этническому китайцу, христианину по вероисповеданию и соратнику президента Джоко Видодо. В сентябре 2016-го, в самый разгар предвыборной кампании, он обвинил своих оппонентов в том, что те используют в политических целях аят из Корана, запрещающий брать в союзники и покровители христиан и иудеев. В тот же день в интернете появилась запись речи Ахока, перемонтированная таким образом, что создавалось впечатление, будто он критиковал Коран, а не политических конкурентов. В ноябре на улицы Джакарты вышли полмиллиона человек, требовавших отставки мэра-богохульника. Пурнама проиграл выборы и был отдан под суд.

В любой западной стране дело бы рассыпалось еще в самом начале — но не в Индонезии. Не помогли ни извинения бывшего мэра, ни очевидная политическая подоплека обвинения. Ахока признали виновным в оскорблении чувств мусульман и приговорили к двум годам лишения свободы. И сторонники, и противники бывшего мэра перед зданием суда встретили приговор криками «Позор!»: первые требовали, чтобы Ахока освободили, другие — чтобы наказание ему было увеличено до максимальных пяти лет.

Я и мой друг Убей-Убей

Хабиб Ризек и был тем человеком, который вывел людей на улицы Джакарты в ноябре. Сын индонезийцев арабского происхождения, он с ранних лет подвизался при мечети, его первой книгой был Коран. В возрасте 25 лет он отправился в Саудовскую Аравию изучать богословие, где стал сторонником чистого ислама, убежденным, что в Индонезии нужно как можно скорее ввести шариат.

По возвращении домой в 1998-м он создал «Фронт защитников Ислама» (ФЗИ) — радикальную организацию, главной целью которой стало установление шариата в Индонезии. «Фронтовики» организовывали шариатские патрули, срывали концерты западных исполнителей и проверяли, не продаются ли в газетных ларьках распутные журналы, типа Playboy.

Сам Ризек не стеснялся призывать к насилию, в том числе против мусульман-раскольников из движения ахмадия (реформистское течение, появившееся в XIX веке в Индии): «Мы обращаем наш призыв ко всему мусульманскому сообществу. Ступайте на войну с ахмадия! Убивайте ахмадия везде, где встретите. Что с того, что кто-то говорит о правах человека? Права человека — это сатанинское изобретение, это просто куча экскрементов. Если вас спросят, кто понесет ответственность за убийство ахмадия, то говорите им, что это я, наш "Фронт" и другие мусульмане. Скажите, что вам приказали это сделать Собри Лубис (еще один популярный радикальный имам, известный под говорящим прозвищем Убей-Убей — прим. «Ленты.ру»), Хабиб Ризек и ФЗИ».

Эти призывы не пропали втуне: в феврале 2011 года толпа из тысячи «фронтовиков», вооруженных камнями и мачете, буквально растерзала трех ахмадия. Не раз сторонники Ризека нападали и на представителей других конфессий, включая христиан.

За свои речи Ризек уже не раз оказывался за решеткой, но всякий раз получал смешные сроки. Судя по всему, не в последнюю очередь из-за того, что у него есть могущественные покровители. Как следует из документов, опубликованных Wikileaks, многие политики и силовики, оппозиционно настроенные по отношению к нынешнему президенту Видодо, рассматривают «Фронт» как своего рода эскадрон смерти, позволяющий устранять соперников и при необходимости способный раскачать ситуацию в стране.

Умеренная мусульманская демократия

Формально Индонезия — светское государство. Фактически же разделение общества по религиозному признаку в стране доведено почти до предела. Согласно закону в Индонезии существует семь конфессий — ислам, буддизм, конфуцианство, индуизм, христианство протестантского толка, католицизм и добавленная в список в 2014 году вера бахаи. Исповедовать другие религии не запрещено, но объединения их последователей имеют статус не религиозных, а общественных организаций.

Конфессиональная принадлежность разделяет индонезийское общество невидимыми, но почти непреодолимыми барьерами. Каждый ребенок сразу после рождения оказывается приписан к той или иной религии, в обязательном порядке изучает в школе ее догматы, и в дальнейшем его жизнь протекает внутри своей общины. Межконфессиональные браки ограничены законом, прозелитизм запрещен, богохульство, какую бы религию ни оскорбляли, сурово карается.

Подобные жесткие законы, как считается, гарантируют права религиозных меньшинств в стране, где 90 процентов населения составляют мусульмане. Индонезийская модель «государства умеренного ислама» — идеальная модель «мусульманской демократии» с американской точки зрения, недаром ее хвалили и Хиллари Клинтон, и вице-президент Трампа Майкл Пенс.

Эта модель в целом устраивает большинство индонезийцев. Как показывают данные опроса, проведенного в мае 2017-го, жители страны не хотят, чтобы в стране был установлен халифат и введены законы шариата. Более 80 процентов негативно относятся к «Исламскому государству» (позитивно — три процента). При этом подавляющее большинство граждан выступают за сохранение обязательного религиозного образования, хотят, чтобы лидером страны был человек, который верит в Бога, и рассчитывают, что государство будет всячески способствовать распространению религиозных ценностей. Короче говоря, индонезийцам нужна умеренная мусульманская демократия. Те, кто хотят быть атеистами, пускай уезжают на бездуховный Запад, а для исламистов-чрезмерцев есть специально выделенная провинция Ачех, где действуют законы шариата.

Мученичество как путь к победе

До последнего момента индонезийским властям удавалось сохранить в стране это шаткое равновесие, но сейчас ситуация может измениться.

Число симпатизантов Хабиба Ризека и его «Фронта» медленно, но растет. Дело против Ризека — серьезный удар по имиджу самого имама, но в рядах созданной им организации хватает молодых и амбициозных претендентов, готовых занять руководящие должности. Да и сам имам еще может выйти сухим из воды.

«Если цель этой кампании — уничтожить "Фронт", то это серьезный просчет, — утверждает австралийский эксперт и политолог Иэн Вильсон. — Ризека уже дважды сажали за решетку, но каждый раз, когда он оказывался в тюрьме, в рядах организации наблюдался рост. Его воспринимали как мученика, как человека, готового пожертвовать всем ради дела, которому он служит».

Для властей Индонезии и президента Видодо лично рост симпатий к исламистам в стране — опасный симптом. Сотни тысяч индонезийцев сочувствуют радикальной организации «Хизб ут-Тахрир» (открыто действовала в стране до 8 мая 2017 года), «Исламское государство» открыло новый фронт на соседних Филиппинах, военные предупреждают: «спящие ячейки» боевиков-исламистов есть в каждой провинции. В этих условиях скорейшая ликвидация ФЗИ может стать для официальной Джакарты вопросом выживания.

Алексей Куприянов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Индонезии появится антигейский спецназ
Полторы сотни геев задержали в индонезийской сауне
В Джакарте собрались 100 тысяч сторонников создания исламского халифата
Другие материалы рубрики
Мир00:0012 июля
Джордж Пелл

Страх и ненависть в Ватикане

Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
20:0412 июля

Суд ЕС заинтересовался вырубающими Беловежскую пущу поляками

19:4412 июля

В Турции отметили первую годовщину неудавшегося переворота

20:5512 июля

Кандидат Трампа на пост главы ФБР отказался присягать на верность президенту

Мир00:0110 июля

В гости к вам пришел джихад

Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке
17:0812 июля

Макрона обвинили в расизме из-за фразы о рождаемости в Африке

19:1212 июля

Саудовским школьницам позволят заниматься физкультурой

17:5212 июля

В сети появилось видео с первой в Великобритании гей-свадьбы мусульман

Мир00:04 8 июля

Уже не торт

Японцы хотят жениться, но не делают этого
15:2512 июля

Захарова предрекла появление «руки Кремля» в деле о бесчинствах в Гамбурге

18:2412 июля

Лавров подшутил над «этой дамой» из Госдепа

15:1212 июля

Трамп назвал поиски его связей с Россией величайшей охотой на ведьм

Россия
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме«Место, где ты не хочешь оказаться»
Почему бизнесмен решил восстановить храм в Бутырской тюрьме
В Подмосковье отремонтировали свыше семи тысяч подъездов с начала года
В Москве закрыт доступ к мощам Николая Чудотворца
Пьяная жительница алтайского наукограда зарезала пятилетнюю дочь
«Эти два гена отвечают за 70 процентов наследственных раков»
Сможет ли персональная медицина победить онкологию и неизлечимые болезни
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
Кандидатка от «Молодой России» оказалась слишком молодой
Все материалы
Мир
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
В гости к вам пришел джихад
Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Суд ЕС заинтересовался вырубающими Беловежскую пущу поляками
Кандидат Трампа на пост главы ФБР отказался присягать на верность президенту
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Все материалы
Бывший СССР
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Усидеть молодым
Самые юные политики бывшего СССР
СМИ опубликовали разработанный Киевом законопроект о возвращении Донбасса
СКР возбудил уголовное дело по факту убийства россиянина в Абхазии
Украинцам отказали в праве выйти из гражданства без разрешения президента
Из автомобилей «Запорожец» создали трансформер-«укробот»
Все материалы
Финансы
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
Турция и Израиль договорились о строительстве газопровода в Европу
Потребление свинины в Германии обрушилось из-за мусульман и веганов
ЦБ призвал не спешить с выводами о ситуации вокруг «Югры»
Францию назвали страной с самым большим оборотом фальшивых евро
НБУ признал Приватбанк финансовой пирамидой
ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России
Все материалы
Бизнес
Вакциной по чуме
Как в J&J борются с ВИЧ, раком и болезнью Альцгеймера
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Полезные чипсы
О том, как в Санкт-Петербурге создали удивительный фруктовый бизнес
Крупнейшую авиакомпанию Ирана впервые возглавила женщина
Власти Германии уличили Daimler в восьмилетней манипуляции с выхлопными газами
Суд в очередной раз отложил рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система»
Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции турецкого производителя
Все материалы
Силовые структуры
Сергей ПолонскийПриговорили к свободе
Как скандально известный бизнесмен Полонский ушел от реального срока заключения
Истребители с Центральной-Угловой
Один из старейших авиаполков России осваивает новую технику
Исключительно для убийства
Как создавались бесшумные винтовки и пистолеты
Прокуратура Ульяновска разберется с детской поножовщиной в песочнице
Суд арестовал убившего жену ростовского полицейского
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
ФСИН назвала сроки освидетельствования осужденного за разбой колясочника
Все материалы
Наука и техника
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Наполнили колодец
Как на Земле появилась вода
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде
Бывший инженер НАСА создал самый мощный водяной пистолет
«Эйфелеву башню» из муравьев показали на видео
KFC выпустил собственный смартфон
Все материалы
Спорт
«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»
Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
Александр УсикСуперреанимация
Как боксерские боссы пытаются спасти свой вид спорта с помощью суперсерии
Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата» в РФПЛ
Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира
Вооруженные таможенники обыскали яхту Роналду
Федерер стал последним полуфиналистом Уимблдона
Все материалы
Культура
Владимир Кехман«Люди, которым это понравилось, либо умерли, либо заболели»
Владимир Кехман о «Тангейзере», вранье в прессе и кокаине в бананах
«Она любила отклонения»
Кристиана Морганти вспоминает Пину Бауш
Премьер Большого театра Владислав ЛантратовТелесное трико на голое тело
С чем связан скандал вокруг балета Кирилла Серебренникова в Большом театре
Появилось видео задержания пьяного Шайи ЛаБафа
В Тверской области начали продавать грязь с «Нашествия»
Верховный суд России ликвидировал Международную конфедерацию союзов художников
Джаз-музыкант Рэй Фири умер от рака легких
Все материалы
Интернет и СМИ
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Антон Носик«Как же жить без Носика?»
Дуров, Варламов, Засурский, Гуревич, Гордеева и Полозкова об уходе отца Рунета
Популярный в интернете нарядный хомяк стал героем фотошоп-битвы
Депутаты предложили штрафовать Telegram и WhatsApp за «пропаганду войны»
Найден копирующий и рассылающий друзьям фото и переписку вирус-вымогатель
Жириновский рассказал о влиянии «прокладок и шершавых пяток» на психику мужчин
Автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню ради целей ООН
Все материалы
Ценности
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Коллекцию Louis Vuitton x Supreme распродали за несколько недель
СМИ сообщили о закрытии парижского бутика colette
Парфюмер сделала духи с запахом Омска
Vetements раскрыл детали совместной коллекции с DHL
Alexander McQueen снял моделей на пляжах Исландии
Все материалы
Путешествия
Свободный город
Чем заняться в экологической столице Германии
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Снявшие квартиру в Японии туристы обнаружили следящую за ними скрытую камеру
Попытку посадки А-320 на рулежку с 4 самолетами показали в анимированном ролике
Госдума одобрила законопроект об отказе в продаже билетов авиадебоширам
Россиянки попытались выкрасть из турецкого отеля несколько литров коньяка
Пассажир самолета сдал в качестве багажа пивную банку
Все материалы
Из жизни
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Сложить слово «счастье»
Фрилуфтслив, икигай, лагом — новые lifestyle-методы обретения радости и гармонии
Найденная на барахолке шифровальная машина нацистов ушла с молотка
Трехметровый аллигатор напал на ныряльщика на поле для гольфа
Британский пенсионер построил железнодорожную станцию у себя во дворе
Десятки турецких овец прыгнули со скалы и разбились насмерть
Все материалы
Тест-драйв Chery Tiggo 2
Тест китайской машины, из которой не хочется выпрыгнуть на ходу
Слишком дорогие автомобили
Обычные машины, за которые просят слишком дорого
Самые маленькие кроссоверы в России
Внедорожные амбиции, но только в миниатюре
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Полиция США остановила за превышение скорости 11-летнюю девочку
Стали известны все моторы для автомобилей «Кортежа»
Последний Dodge Viper в истории соберут до конца лета
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы