На Украине сняли ролик про воюющего на стороне ВСУ Христа

На Украине сняли пропагандистский ролик про воюющего на стороне ВСУ Христа

На Украине был снят пропагандистский ролик о воюющем на стороне Вооруженных сил страны (ВСУ) Иисусе Христе. На это в своем Telegram-канале обратил внимание председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Сюжет заключается в том, что российский боец просит Бога о помощи, и ему под ноги падает граната, сброшенная с дрона. После этого происходит смена кадра, и показывают актера в роли Спасителя, который с улыбкой снимает очки управления FPV-дроном, и ему аплодируют люди в камуфляже.

«Помимо денацификации и демилитаризации на постукраинском пространстве нам необходимо провести и десатанизацию», — выразил мнение Рогов.

Неизвестно, является ли ролик официальным произведением украинского Минобороны, либо это сгенерированная нейросетями поделка одного из пользователей сети.