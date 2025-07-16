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23:58, 16 июля 2025Бывший СССР

На Украине сняли ролик про воюющего на стороне ВСУ Христа

На Украине сняли пропагандистский ролик про воюющего на стороне ВСУ Христа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На Украине был снят пропагандистский ролик о воюющем на стороне Вооруженных сил страны (ВСУ) Иисусе Христе. На это в своем Telegram-канале обратил внимание председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Сюжет заключается в том, что российский боец просит Бога о помощи, и ему под ноги падает граната, сброшенная с дрона. После этого происходит смена кадра, и показывают актера в роли Спасителя, который с улыбкой снимает очки управления FPV-дроном, и ему аплодируют люди в камуфляже.

«Помимо денацификации и демилитаризации на постукраинском пространстве нам необходимо провести и десатанизацию», — выразил мнение Рогов.

Неизвестно, является ли ролик официальным произведением украинского Минобороны, либо это сгенерированная нейросетями поделка одного из пользователей сети.

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