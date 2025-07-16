ВСУ попытались ударить по двум регионам России

Минобороны: Над Орловской и Брянской областями сбили восемь беспилотников ВСУ

Брянская и Орловская области подверглись атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

По информации оборонного ведомства, в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь дронов над Брянской областью, один — над Орловской.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгород. В городе после прилетов начались пожары. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Помимо этого, украинские дроны были сбиты в Смоленской области.