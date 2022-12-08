В Белом доме пообещали поскорее освободить Уилана

Представитель Белого дома Кирби: администрация Байдена постарается освободить Уилана

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена сделает все для того, чтобы добиться освобождения американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, а также фигурировавшего в обсуждении обмена заключенными. Об этом пишет Reuters.

8 декабря в Абу-Даби прошла процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора.

В МИД России рассказали «Ленте.ру», что Москва на протяжении длительного времени вела переговоры с Вашингтоном об освобождении Бута, но американские власти категорически отказывались включить россиянина в схему обмена.

В свою очередь, президент США Джо Байден отметил, что российские власти отказывались обменивать Пола Уилана. Он продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Уилан заявил, что разочарован решением и считает, что его не пытаются освободить.