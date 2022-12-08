В ФРГ обвинили правительство в стремлении избавиться от критиков

Депутат бундестага Котре обвинил власти ФРГ в стремлении избавиться от критиков

Раздувая скандал с провалившимся госпереворотом, власти ФРГ пытаются опорочить консервативных политиков, в том числе членов «Альтернативы для Германии» (АдГ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат бундестага от партии и член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.

Политик предположил, что немецкая оппозиция будет все чаще подвергаться дискредитации в СМИ и парламенте страны. По его словам, под ударом как его партия, так и движения «Инакомыслящих» (Querdenker) и «Понедельничных демонстрантов» (Montagsspaziergänger), которые организовывали антиковидные протесты.

Котре также обвинил власти ФРГ в стремлении зачистить государственные органы от критиков политического курса, избранного немецким правительством. «Становится все более очевидным, что большую угрозу демократии и верховенству закона в Германии представляет само правительство и его "очищенные" органы власти», — заявил он.

Ранее полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранителями были задержаны более 25 человек, среди которых были члены террористической организации правого толка и сочувствующие, в том числе бывший депутат Бундестага от АдГ Биргит Мальзак-Винкельман, теперь работающая судьей в Берлине.

8 декабря полиция ФРГ сообщила, что в ближайшие дни проведет новую волну арестов по делу о госперевороте.

