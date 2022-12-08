В Приморье найденного на помойке медвежонка вылечили и откормили к зиме

Приморский центр реабилитации «Тигр» откормил к зиме истощенного медвежонка

Истощенного медвежонка, которого нашли на помойке в Еврейской автономной области, полностью вылечили в приморском центре спасения и реабилитации диких животных «Тигр». Об этом пишут «Вести Приморье».

Как рассказали специалисты центра, поступивший к ним на попечение медвежонок был сильно истощен и не мог залечь в спячку. По словам руководителя центра реабилитации Виктора Кузьменко, чтобы откормить хищника и подготовить его к зиме, был составлен разнообразный рацион, который включает овсяную кашу, хлопья, баклажаны, яблоки и красную рыбу.

Медвежонка кормят раз в день, порция пищи составляет около восьми килограммов. Так, за 11 дней животное набрало 19 килограммов, сейчас его вес составляет порядка 42 килограммов. Специалисты центра продолжают и дальше готовить хищника к спячке — после зимы его планируют выпустить обратно в дикую природу.

Ранее в ноябре в Полистовском заповеднике в Псковской области выпустили на волю двух десятимесячных медвежат — самца по кличке Нестор-Поль и самку Лодеюшку Гордеевну. Животные имеют уже достаточный вес для того, чтобы залечь в спячку, и все необходимые навыки для самостоятельной жизни в дикой природе.

