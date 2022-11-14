Псковский заповедник показал выпуск на волю двух медвежат

В Полистовском заповеднике выпустили на волю двух десятимесячных медвежат

В Полистовском заповеднике в Псковской области выпустили на волю двух десятимесячных медвежат — самца по кличке Нестор-Поль и самку Лодеюшку Гордеевну. Об этом сообщает «Псковская Лента новостей» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Животных выпустили вдали от населенных пунктов в лесу, чтобы они смогли в ближайшее время найти там место для берлоги. У Нестора и Лодеюшки уже достаточный вес для того, чтобы залечь в спячку. Кроме того, к данному возрасту они имеют все навыки, необходимые для самостоятельной жизни: способны прокормить себя, построить берлогу и избегать взрослых медведей.

В заповеднике отметили, что после выпуска в дикую природу медвежата часто устраивают совместную берлогу, чтобы комфортно и успешно пережить самую сложную первую зимнюю спячку.

В октябре в Калининградской области выпустили в природу трех краснокнижных филинов. Для того чтобы у птиц не было конкуренции из-за корма, их выпустили на расстоянии четырех километров друг от друга. Филины родились весной 2022 года в Клубе любителей соколиной охоты. Специалисты заключили, что птицы здоровы, привыкли к питанию живым кормом и готовы к жизни в дикой природе.