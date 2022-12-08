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16:45, 8 декабря 2022Бывший СССР

В Вильнюсе снесли одну из стел крупнейшего воинского мемориала в Литве

На кладбище в Вильнюсе снесли одну из стел крупнейшего воинского мемориала в Литве

Фото: Yauhen Yerchak / AP

На Антакальнисском кладбище, которое расположено в Вильнюсе, снесли одну из шести стел крупнейшего воинского мемориала Литвы, установленного в память о павших в Великой Отечественной войне советских солдатах. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

«Сегодня одну из шести стел уже демонтировали и вывезли. Завтра работа продолжится. Планируется, что к понедельнику все стелы будут демонтированы», — сказал представитель городского самоуправления Вильнюса Габриэлюс Грубинскас. Он отметил, что за работой наблюдали с помощью ранее установленных видеокамер. По словам Грубинскаса, провокаций не зафиксировали. Уточняется, что демонтированные скульптуры намерены хранить в одной из муниципальных компаний, о дальнейшей судьбе мемориала пока неизвестно.

6 декабря стало известно о начале демонтажа. Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс анонсировал снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, несмотря на то, что ООН взяла памятник под защиту и настаивает на расследовании. Как он утверждает, у Литвы нет времени ждать выяснения обстоятельств.

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Кристина Есикова
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