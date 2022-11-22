В Вильнюсе анонсировали снос защищаемого ООН советского мемориала
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс анонсировал снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, несмотря на то, что ООН взяла памятник под защиту и настаивает на расследовании. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
По словам Шимашюса, снос состоится уже в четверг, 24 ноября.
«Вчера мы получили ответ с позицией Комитета по правам человека ООН — очень жаль, что они остались введенными в заблуждение совершенно незаконными аргументами пророссийских деятелей и по-прежнему предлагают сохранить эти советские скульптуры, пока два-пять лет продлится расследование. У нас столько времени нет... ждать мы не будем», — написал мэр.
Он отметил, что ООН запретила Литве «лезть в могилы и уничтожать надгробия и памятники», но власти столицы «этого делать и не собираются» — они просто намерены осторожно демонтировать советские стелы.
Шимашюс добавил, что планирует формально информировать правительство о планах, касающихся мемориала и верит, что кабмин «не нажмет на тормоза». По его словам, работы по демонтажу займут три недели.
Ранее литовские власти озвучили стоимость демонтажа советского мемориала — он обойдется почти в 50 тысяч евро. Также отмечалось, что подрядчик может на время убрать памятные плиты с захоронений, если они будут мешать работе техники.