В Вильнюсе анонсировали снос защищаемого ООН советского мемориала

Мэр Вильнюса Шимашюс анонсировал снос взятого под защиту ООН советского мемориала

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс анонсировал снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, несмотря на то, что ООН взяла памятник под защиту и настаивает на расследовании. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Шимашюса, снос состоится уже в четверг, 24 ноября.

«Вчера мы получили ответ с позицией Комитета по правам человека ООН — очень жаль, что они остались введенными в заблуждение совершенно незаконными аргументами пророссийских деятелей и по-прежнему предлагают сохранить эти советские скульптуры, пока два-пять лет продлится расследование. У нас столько времени нет... ждать мы не будем», — написал мэр.

Он отметил, что ООН запретила Литве «лезть в могилы и уничтожать надгробия и памятники», но власти столицы «этого делать и не собираются» — они просто намерены осторожно демонтировать советские стелы.

Шимашюс добавил, что планирует формально информировать правительство о планах, касающихся мемориала и верит, что кабмин «не нажмет на тормоза». По его словам, работы по демонтажу займут три недели.

Ранее литовские власти озвучили стоимость демонтажа советского мемориала — он обойдется почти в 50 тысяч евро. Также отмечалось, что подрядчик может на время убрать памятные плиты с захоронений, если они будут мешать работе техники.