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14:18, 22 ноября 2022Бывший СССР

В Вильнюсе анонсировали снос защищаемого ООН советского мемориала

Мэр Вильнюса Шимашюс анонсировал снос взятого под защиту ООН советского мемориала

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс анонсировал снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, несмотря на то, что ООН взяла памятник под защиту и настаивает на расследовании. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Шимашюса, снос состоится уже в четверг, 24 ноября.

«Вчера мы получили ответ с позицией Комитета по правам человека ООН — очень жаль, что они остались введенными в заблуждение совершенно незаконными аргументами пророссийских деятелей и по-прежнему предлагают сохранить эти советские скульптуры, пока два-пять лет продлится расследование. У нас столько времени нет... ждать мы не будем», — написал мэр.

Он отметил, что ООН запретила Литве «лезть в могилы и уничтожать надгробия и памятники», но власти столицы «этого делать и не собираются» — они просто намерены осторожно демонтировать советские стелы.

Шимашюс добавил, что планирует формально информировать правительство о планах, касающихся мемориала и верит, что кабмин «не нажмет на тормоза». По его словам, работы по демонтажу займут три недели.

Ранее литовские власти озвучили стоимость демонтажа советского мемориала — он обойдется почти в 50 тысяч евро. Также отмечалось, что подрядчик может на время убрать памятные плиты с захоронений, если они будут мешать работе техники.

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Алевтина Запольская
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